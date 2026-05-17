Рууд рассказал, смотрел ли матч Синнера с Медведевым в Риме накануне финала

Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о тактической составляющей своей игры с Янником Синнером в финале турнира в Риме. Он отметил, что смотрел полуфинал итальянца против с Даниила Медведева, но строил свою игру, исходя из данных той игры.

«Да, конечно, я смотрел матч Янника с Даниилом. В пятницу вечером [15 мая] физически он выглядел довольно тяжёлым для обоих игроков, но особенно для Янника, у которого, казалось, были определённые проблемы. Думал, что чем длиннее будет матч, тем лучше для меня, хотя нельзя просто решить, что матч против Янника станет затяжным. Обычно он выходит на корт и уничтожает всех за час.

Сегодня [17 мая] матч хотя бы продлился немного дольше. Местами были потрясающие и очень тяжёлые розыгрыши, но сегодня, похоже, его совсем не смущало, насколько они длинные. Что тут поделаешь? Можно лишь в определённой степени концентрироваться на сопернике. Лучше сосредоточиться на себе, понимать свою игру и стараться показать максимум. Я держал это в голове. Выходил на матч с пониманием, что будет очень тяжело и что Янник будет в хорошей форме.

Нет, я не строил тактику исходя из того, что увидел в пятницу», — сказал Рууд на пресс-конференции.