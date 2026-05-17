Янник Синнер отреагировал на присутствие президента Италии на финале «Мастерса» в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о присутствии президента Италии Серджо Матарелла на финале «Мастерса» в Риме. Матарелла также вручил трофей Синнеру на торжественной церемонии. Синнер оказался сильнее Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

— Что для вас значит, что президент Италии смотрел матч и вручил вам трофей?

— Это очень многое значит. Поддержка, которую получает итальянец здесь, особенно в Риме, невероятна. Сегодня на трибунах было много важных людей. Я старался не смотреть слишком много за пределы корта и сохранять максимальную концентрацию, но без сомнения они передали мне очень позитивные ощущения, — сказал Синнер на пресс-конференции.