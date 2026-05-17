Янник Синнер отреагировал на присутствие президента Италии на финале «Мастерса» в Риме
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о присутствии президента Италии Серджо Матарелла на финале «Мастерса» в Риме. Матарелла также вручил трофей Синнеру на торжественной церемонии. Синнер оказался сильнее Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.
Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Каспер Рууд
К. Рууд
— Что для вас значит, что президент Италии смотрел матч и вручил вам трофей?
— Это очень многое значит. Поддержка, которую получает итальянец здесь, особенно в Риме, невероятна. Сегодня на трибунах было много важных людей. Я старался не смотреть слишком много за пределы корта и сохранять максимальную концентрацию, но без сомнения они передали мне очень позитивные ощущения, — сказал Синнер на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 мая 2026
-
23:43
-
23:30
-
23:28
-
23:14
-
23:11
-
23:07
-
22:53
-
22:43
-
22:34
-
22:29
-
22:05
-
21:48
-
21:40
-
21:26
-
21:23
-
21:17
-
21:09
-
21:02
-
20:53
-
20:39
-
20:28
-
20:26
-
20:18
-
20:10
-
19:58
-
19:30
-
18:48
-
18:45
-
18:36
-
17:57
-
17:47
-
17:36
-
17:24
-
17:19
-
16:53