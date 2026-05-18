Каспер Рууд оценил влияние лыжной подготовки Синнера на его результаты на корте

25-я ракетка мира Каспер Рууд высказался о лыжной подготовке первого номера рейтинга АТР Янника Синнера. Он оценил уровень передвижения на корте как итальянца, так и испанца Карлоса Алькараса.

— Помогли ли Синнеру занятия лыжами в передвижении по корту?

— Как игрок считаю самым впечатляющим именно то, как он двигается. У него отличный баланс и гибкость, позволяющие занимать сложные позиции. У него хорошая подвижность бёдер, он прекрасно скользит в обе стороны.

Но я не думаю, что всё это только потому, что в детстве он занимался лыжами. Конечно, хороший баланс помогает. Я тоже катался на лыжах, но двигаюсь не так хорошо, как он. Не думаю, что его передвижение напрямую связано с лыжами.

Посмотрите на Карлоса Алькараса. Он лыжами не занимался, но тоже великолепно двигается. Возможно, это действительно помогает развивать баланс. Думаю, ребёнку полезно заниматься разными активностями и неважно чем именно: лыжами, бегом или гольфом. Всё, что поддерживает активность, здорово. Честно говоря, я никогда не видел, как Янник катается на лыжах, только по видео. Было бы весело однажды поучаствовать в лыжном соревновании (улыбается), — сказал Рууд на пресс-конференции.