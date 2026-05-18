«Перед матчем я чувствовал давление». Синнер — об условиях в финале турнира в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об условиях в финале «Мастерса» в Риме, Италия. Он стал чемпионом соревнований, обыграв норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

«Финал был тяжёлым из‑за времени, солнца и тени. В течение часа было непросто. Ветер сильно менялся, было сложно демонстрировать хороший теннис. Перед матчем я чувствовал давление, что вполне нормально. Понимал, за что играю. Старался оставаться спокойным, хотя начал не очень. Через полчаса почувствовал себя лучше», — сказал Синнер на пресс-конференции.