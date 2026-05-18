«Эти моменты трогают меня больше всего». Синнер — о выходе на корт с детьми в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе на корт с детьми на «Мастерсе» в Риме, Италия.

— С детьми всегда бывает такой небольшой момент, когда мы видим, что вы улыбаетесь. Было ли что-то, что успокоило вас перед матчем или расслабило?

— Мы, теннисисты, не всегда осознаём, насколько нам повезло. Есть ребята с проблемами, которые радуются маленьким жестам. Ты просто счастлив играть при полном стадионе, это меняет точку зрения. Эти моменты трогают меня больше всего, у тебя есть физический контакт. Было красиво, это момент, который приносит мне большое удовольствие, маленькие жесты, которые они запомнят навсегда, а нам это ничего не стоит. Более того, это дарит нам прекрасные ощущения, — приводит слова Синнера Ubitennis.