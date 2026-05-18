Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с завоеванием карьерного «Золотого Мастерса»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил лидера мирового рейтинга Янника Синнера с завоеванием карьерного «Золотого Мастерса». Итальянец выиграл турнир в Риме и стал вторым игроком в истории, который завоевал титулы на каждом из девяти «Мастерсов». В финале Синнер оказался сильнее Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
«Поздравляю с тем, что собрал «Золотой Мастерс»! Ты это заслужил!» — написал Алькарас в социальных сетях.
Для Синнера титул в Риме стал 29-м в карьере и пятым в сезоне. Он также стал вторым игроком после испанца Рафаэля Надаля, кто выиграл все три грунтовых турнира ATP-1000 за один сезон.
Напомним, Карлос Алькарас является прошлогодним чемпионом соревнований в Риме. В этом году он пропустил соревнования из-за травмы.
- 18 мая 2026
-
00:54
-
00:37
-
00:14
-
00:12
- 17 мая 2026
-
23:43
-
23:30
-
23:28
-
23:14
-
23:11
-
23:07
-
22:53
-
22:43
-
22:34
-
22:29
-
22:05
-
21:48
-
21:40
-
21:26
-
21:23
-
21:17
-
21:09
-
21:02
-
20:53
-
20:39
-
20:28
-
20:26
-
20:18
-
20:10
-
19:58
-
19:30
-
18:48
-
18:45
-
18:36
-
17:57
-
17:47