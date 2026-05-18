Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с завоеванием карьерного «Золотого Мастерса»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил лидера мирового рейтинга Янника Синнера с завоеванием карьерного «Золотого Мастерса». Итальянец выиграл турнир в Риме и стал вторым игроком в истории, который завоевал титулы на каждом из девяти «Мастерсов». В финале Синнер оказался сильнее Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Каспер Рууд
Норвегия
«Поздравляю с тем, что собрал «Золотой Мастерс»! Ты это заслужил!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Для Синнера титул в Риме стал 29-м в карьере и пятым в сезоне. Он также стал вторым игроком после испанца Рафаэля Надаля, кто выиграл все три грунтовых турнира ATP-1000 за один сезон.

Напомним, Карлос Алькарас является прошлогодним чемпионом соревнований в Риме. В этом году он пропустил соревнования из-за травмы.

