Мирра Андреева опубликовала пост после победы на турнире в Риме в паре с Дианой Шнайдер
Серебряный призёр Олимпийских игр в Париже, российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала пост победы турнире WTA-1000 в Риме, Италия, в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер. В финале они обыграли пару Кристина Букша/Николь Меликар-Мартинес со счётом 6:3, 6:3.
Рим — парный разряд (ж). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
Кристина Букша
Николь Меликар-Мартинес
К. Букша Н. Меликар-Мартинес
«Спасибо, Рим! MIDI вернулись», — написала Андреева на личной странице в одной из социальных сетей.
Этот титул стал для россиянок третьим совместным трофеем. Ранее Мирра и Диана выигрывали турнир категории WTA-1000 в Майами в 2025 году, а также становились чемпионками соревнований категории WTA-500 в Брисбене. Таким образом, победа в Риме принесла спортсменкам второй титул на турнирах серии «тысячник».
