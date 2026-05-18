Мирра Андреева опубликовала пост после победы на турнире в Риме в паре с Дианой Шнайдер

Серебряный призёр Олимпийских игр в Париже, российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала пост победы турнире WTA-1000 в Риме, Италия, в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер. В финале они обыграли пару Кристина Букша/Николь Меликар-Мартинес со счётом 6:3, 6:3.

«Спасибо, Рим! MIDI вернулись», — написала Андреева на личной странице в одной из социальных сетей.

Этот титул стал для россиянок третьим совместным трофеем. Ранее Мирра и Диана выигрывали турнир категории WTA-1000 в Майами в 2025 году, а также становились чемпионками соревнований категории WTA-500 в Брисбене. Таким образом, победа в Риме принесла спортсменкам второй титул на турнирах серии «тысячник».