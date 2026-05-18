Даниил Медведев поднялся на седьмую строчку рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на седьмое место в обновлённом рейтинге ATP, улучшив свою позицию на две строчки.
30-летний спортсмен вылетел в полуфинале турнира в Риме, проиграв первой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру со счётом 2:6, 7:5, 4:6. Тейлор Фриц сместился на восьмую строчку в рейтинге, Алекс де Минор также потерял одно место. Александр Бублик же поднялся на одну строчку и теперь занимает 10-е место. В остальном изменений в топ-10 нет.
Рейтинг ATP от 18 мая:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 14 700.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 11 960.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5705.
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4710.
5 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4060.
6 (6). Бен Шелтон (США) — 4030.
7 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3760.
8 (7). Тейлор Фриц (США) — 3770.
9 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3755.
10 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 3230.
11 (10). Лоренцо Музетти (Италия) — 3115.
13 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2780.
15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2320.