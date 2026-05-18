Чемпионская гонка ATP: Даниил Медведев поднялся на 4-е место, Андрей Рублёв — 14-й

Сегодня, 18 мая, обновился рейтинг Чемпионской гонки АТР. Лидерство там по-прежнему удерживает первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, на второй позиции находится испанец Карлос Алькарас. На четвёртое место переместился россиянин Даниил Медведев.

Теннис. Чемпионская гонка АТР (по состоянию на 18 мая):

1. Янник Синнер (Италия) — 5900 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) — 3650.

3. Александр Зверев (Германия) — 3040.

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 2210.

5 (4). Артюр Фис (Франция) — 1890.

6. Бен Шелтон (США) — 1580.

7. Новак Джокович (Сербия) — 1410.

8 (27). Каспер Рууд (Норвегия) — 1365.

9. Флавио Коболли (Италия) — 1320.

10 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 1315.

...

14 (15). Андрей Рублёв (Россия) — 1210.

20 (17). Александр Бублик (Казахстан) — 1020.

36 (52). Карен Хачанов (Россия) — 620.