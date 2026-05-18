Чемпионская гонка WTA: Рыбакина лидирует, Свитолина — уже третья, Мирра Андреева — пятая
Сегодня, 18 мая, обновился рейтинг Чемпионской гонки WTA. На первом месте там находится представительница Казахстана Елена Рыбакина. Следом за ней расположились Арина Соболенко (Беларусь) и Элина Свитолина (Украина). Россиянка Мирра Андреева опустилась на одну строчку и сейчас занимает пятую позицию.

Теннис. Чемпионская гонка WTA (по состоянию на 18 мая):

1. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4318 очков.
2. Арина Соболенко (Беларусь) — 4080.
3 (5). Элина Свитолина (Украина) — 3460.
4 (3). Джессика Пегула (США) — 3185.
5 (4). Мирра Андреева (Россия) — 2928.
6 (8). Кори Гауфф (США) — 2573.
7 (6). Каролина Мухова (Чехия) — 2280.
8 (7). Виктория Мбоко (Канада) — 1927.
9. Марта Костюк (Украины) — 1715.
10 (11). Ига Швёнтек (Польша) — 1583.
...
21 (24). Анна Калинская (Россия) — 869.
23. Диана Шнайдер (Россия) — 833.
44. Екатерина Александрова (Россия) — 562.
52 (55). Людмила Самсонова (Россия) — 458.
55 (57). Анастасия Захарова (Россия) — 422.
62 (54). Анна Блинкова (Россия) — 397.

