Арина Соболенко показала фотографии своей собаки из Парижа

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась фотокарточками своей собаки Эша. Спортсменка уже прибыла в Париж (Франция) для подготовки к «Ролан Гаррос» — 2026 и сделала памятные фотографии на фоне достопримечательностей французской столицы.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Ранее Арина Соболенко уступила в третьем круге «тысячника» в Риме представительнице Румынии Соране Кырсте. Счёт — 6:2, 3:6, 5:7.

В обновлённом рейтинге WTA белорусская спортсменка по-прежнему занимает первое место. В её активе 9960 очков. А в чемпионской гонке WTA лидерство удерживает представительница Казахстана Елена Рыбакина. Следом за ней расположились Арина Соболенко (Беларусь) и Элина Свитолина (Украина).