Лоис Буассон вернулась к тренеру, с которым дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025

Французская теннисистка 50-я ракетка мира Лоис Буассон возобновила сотрудничество с тренером Флорианом Рейне, с которым дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025. Об этом сообщили в L'Équipe.

Известно, что 23-летняя спортсменка больше месяца назад в пробном режиме начала работать с нидерландским специалистом Риком Влесхауверсом.

Напомним, в 2025 году первая ракетка Франции сенсационно дошла до 1/2 турнира «Большого шлема» в Париже, имея уайлд-кард. Там она уступила американской теннисистке Кори Гауфф со счётом 1:6, 2:6. На данном ТБШ Буассон сумела обыграть Мирру Андрееву (Россия) и Джессику Пегулу (США).