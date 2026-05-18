Эрика Андреева выиграла первый турнир в сезоне-2026

Российская теннисистка 306-я ракетка мира Эрика Андреева одержала победу на турнире W-75 в Загребе (Хорватия). В решающем матче она справилась с 100-м номером рейтинга из Германии Эллой Зайдель. Счёт — 6:3, 3:6, 6:3.

Для Андреевой-старшей этот титул стал первым в текущем сезоне и пятым в карьере. Далее спортсменка выступит на турнире аналогичной категории в Кошице (Словакия). 19 мая в первом круге она встретится с Миной Ходжич (Германия).

Лучшей позицией Эрики Андреевой в рейтинге WTA является 65-я строчка, на которую она поднялась в октябре 2024 года. Напомним, спортсменка тренируется у Жан-Рене Лиснара (Монако).

