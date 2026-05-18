«Он выглядит как машина». Жюстин Энен высказалась о победной серии Янника Синнера

Семикратная чемпионка ТБШ Жюстин Энен дала комментарий относительно победной серии первой ракетки мира Янника Синнера. Накануне итальянец одержал 29-ю победу подряд, выиграв в финале турнира в Риме.

«У Синнера уже 29 побед подряд. Кажется, что он вообще перестал проигрывать. Он сейчас непобедим?

То, что он показывает, — впечатляет. Нужно понимать, насколько тяжело держать такой уровень каждую неделю. Можно говорить, что сейчас из-за травмы нет Алькараса, что между Синнером и остальными большая разница, но эту разницу он создал сам.

Очень важен и психологический фактор — соперники уже чувствуют его силу. Но при этом важно слушать, что говорит сам Янник. Недавно он признался, что такая серия требует огромных усилий и эмоционально тоже.

Играет ли сейчас Янник Синнер на пределе? Он выглядит как машина, но за этим стоит огромная работа и постоянная концентрация. Со стороны всё кажется лёгким, но сам он понимает, что всегда может столкнуться с проблемами. Он очень уважает соперников, поэтому сразу играет на максимуме. И знает, что не застрахован от физических проблем. Поэтому накопившаяся усталость — это нормально», — приводит слова Энен L'Équipe.