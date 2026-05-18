Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он выглядит как машина». Жюстин Энен высказалась о победной серии Янника Синнера

«Он выглядит как машина». Жюстин Энен высказалась о победной серии Янника Синнера
Янник Синнер
Комментарии

Семикратная чемпионка ТБШ Жюстин Энен дала комментарий относительно победной серии первой ракетки мира Янника Синнера. Накануне итальянец одержал 29-ю победу подряд, выиграв в финале турнира в Риме.

«У Синнера уже 29 побед подряд. Кажется, что он вообще перестал проигрывать. Он сейчас непобедим?

То, что он показывает, — впечатляет. Нужно понимать, насколько тяжело держать такой уровень каждую неделю. Можно говорить, что сейчас из-за травмы нет Алькараса, что между Синнером и остальными большая разница, но эту разницу он создал сам.

Очень важен и психологический фактор — соперники уже чувствуют его силу. Но при этом важно слушать, что говорит сам Янник. Недавно он признался, что такая серия требует огромных усилий и эмоционально тоже.

Играет ли сейчас Янник Синнер на пределе? Он выглядит как машина, но за этим стоит огромная работа и постоянная концентрация. Со стороны всё кажется лёгким, но сам он понимает, что всегда может столкнуться с проблемами. Он очень уважает соперников, поэтому сразу играет на максимуме. И знает, что не застрахован от физических проблем. Поэтому накопившаяся усталость — это нормально», — приводит слова Энен L'Équipe.

Материалы по теме
Каспер Рууд оценил влияние лыжной подготовки Синнера на его результаты на корте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android