Юлия Авдеева одержала победу на старте квалификации «Ролан Гаррос» — 2026

Российская теннисистка 240-я ракетка мира Юлия Авдеева обыграла соперницу из Франции Элиджу Инисан (650-й номер рейтинга) в матче первого круга квалификации «Ролан Гаррос» — 2026. Счёт — 6:2, 6:3.

Встреча длилась 1 час 15 минут. Авдеева выполнила восемь подач навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных и допустила две двойные ошибки. Инисан не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и не реализовала один брейк-пойнт.

Во втором круге квалификационного турнира Юлия Авдеева сыграет с победительницей матча между Еленой Приданкиной (Россия) и Викторией Хименес-Касинцевой (Румыния). Эта встреча идёт на момент написания новости.