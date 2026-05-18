Элиджа Инисан — Юлия Авдеева, результат матча 18 мая 2026, счет 0:2, первый круг квалификации Ролан Гаррос 2026

Юлия Авдеева одержала победу на старте квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Юлия Авдеева
Комментарии

Российская теннисистка 240-я ракетка мира Юлия Авдеева обыграла соперницу из Франции Элиджу Инисан (650-й номер рейтинга) в матче первого круга квалификации «Ролан Гаррос» — 2026. Счёт — 6:2, 6:3.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 11:05 МСК
Элиджа Инисан
615
Франция
Элиджа Инисан
Э. Инисан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Юлия Авдеева
240
Россия
Юлия Авдеева
Ю. Авдеева

Встреча длилась 1 час 15 минут. Авдеева выполнила восемь подач навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных и допустила две двойные ошибки. Инисан не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и не реализовала один брейк-пойнт.

Во втором круге квалификационного турнира Юлия Авдеева сыграет с победительницей матча между Еленой Приданкиной (Россия) и Викторией Хименес-Касинцевой (Румыния). Эта встреча идёт на момент написания новости.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2026 (квалификация)
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026 (квалификация)
