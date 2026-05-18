Юлия Авдеева одержала победу на старте квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Российская теннисистка 240-я ракетка мира Юлия Авдеева обыграла соперницу из Франции Элиджу Инисан (650-й номер рейтинга) в матче первого круга квалификации «Ролан Гаррос» — 2026. Счёт — 6:2, 6:3.
Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 11:05 МСК
Элиджа Инисан
Юлия Авдеева
Встреча длилась 1 час 15 минут. Авдеева выполнила восемь подач навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных и допустила две двойные ошибки. Инисан не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и не реализовала один брейк-пойнт.
Во втором круге квалификационного турнира Юлия Авдеева сыграет с победительницей матча между Еленой Приданкиной (Россия) и Викторией Хименес-Касинцевой (Румыния). Эта встреча идёт на момент написания новости.
