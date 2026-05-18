Илья Симакин не смог выйти во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Российский теннисист 259-я ракетка мира Илья Симакин потерпел поражение в матче первого круга квалификационной стадии «Ролан Гаррос» — 2026. Его обидчиком стал канадец Лиам Драсль (164-я строчка рейтинга). Счёт — 4:6, 7:6 (8:6), 2:6.
Ролан Гаррос — квалификация (м). 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 11:10 МСК
259
Илья Симакин
164
Лиам Драсль
Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. Симакин выполнил четыре эйса, реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных и допустил две двойные ошибки. Драсль выполнил три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.
Во втором круге квалификации Лиам Драсль сразится с победителем матча между Йеспером де Йонгом (Нидерланды) и Сунь Фацзином (Китай).
