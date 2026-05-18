Илья Симакин — Лиам Драсль, результат матча 18 мая 2026, счет 1:2, первый круг квалификации Ролан Гаррос 2026

Илья Симакин не смог выйти во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Илья Симакин
Российский теннисист 259-я ракетка мира Илья Симакин потерпел поражение в матче первого круга квалификационной стадии «Ролан Гаррос» — 2026. Его обидчиком стал канадец Лиам Драсль (164-я строчка рейтинга). Счёт — 4:6, 7:6 (8:6), 2:6.

Ролан Гаррос — квалификация (м). 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 11:10 МСК
Илья Симакин
259
Россия
Илья Симакин
И. Симакин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 8 2
6 		6 6 6
         
Лиам Драсль
164
Канада
Лиам Драсль
Л. Драсль

Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. Симакин выполнил четыре эйса, реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных и допустил две двойные ошибки. Драсль выполнил три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

Во втором круге квалификации Лиам Драсль сразится с победителем матча между Йеспером де Йонгом (Нидерланды) и Сунь Фацзином (Китай).

Календарь «Ролан Гаррос» - 2026 (квалификация)
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026 (квалификация)
