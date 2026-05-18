Людмила Самсонова проиграла Дарье Касаткиной в первом круге турнира в Страсбурге
Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Страсбурге, Франция. Со счётом 7:5, 6:3 её обыграла экс-россиянка, а ныне представительница Австралии Дарья Касаткина (62-й номер рейтинга).
Страсбург. 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 11:35 МСК
Дарья Касаткина
Людмила Самсонова
Игра длилась 1 час 55 минут. За это время россиянке удалось выполнить один эйс, реализовать 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. Самсонова также допустила четыре двойные ошибки. Австралийская спортсменка допустила три двойные ошибки, но выполнила четыре подачи навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.
Во втором круге грунтовых соревнований в Страсбурге Дарья Касаткина сыграет с американкой Питон Стирнс.
