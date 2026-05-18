Виктория Хименес-Касинцева — Елена Приданкина, результат матча 18 мая 2026, счет 1:2, первый круг квалификации Ролан Гаррос 2026

Приданкина пробилась во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Теннисистка из России 220-я ракетка мира Елена Приданкина стала победительницей матча первого круга квалификации «Ролан Гаррос» — 2026. Со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:4 она одолела спортсменку из Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (106-я строчка рейтинга).

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 11:10 МСК
Виктория Хименес-Касинцева
106
Андорра
Виктория Хименес-Касинцева
В. Хименес-Касинцева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 3 		6 6
         
Елена Приданкина
220
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина

Хименес-Касинцева и Приданкина провели на корте 2 часа 37 минут. Представительница Андорры за это время выполнила одну подачу навылет, реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных и допустила три двойные ошибки. Россиянка выполнила три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.

В следующем круге квалификационного турнира Елена Приданкина сразится с другой российской теннисисткой, Юлией Авдеевой, которая ранее была сильнее Элиджи Инисан (650-й номер рейтинга) из Франции.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2026 (квалификация)
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026 (квалификация)
