Приданкина пробилась во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2026

Теннисистка из России 220-я ракетка мира Елена Приданкина стала победительницей матча первого круга квалификации «Ролан Гаррос» — 2026. Со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:4 она одолела спортсменку из Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (106-я строчка рейтинга).
Хименес-Касинцева и Приданкина провели на корте 2 часа 37 минут. Представительница Андорры за это время выполнила одну подачу навылет, реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных и допустила три двойные ошибки. Россиянка выполнила три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.
В следующем круге квалификационного турнира Елена Приданкина сразится с другой российской теннисисткой, Юлией Авдеевой, которая ранее была сильнее Элиджи Инисан (650-й номер рейтинга) из Франции.
- 18 мая 2026
