Полина Яценко не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026 в квалификации

Теннисистка из России 163-я ракетка мира Полина Яценко проиграла в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2026. Она уступила хозяйке корта французской спортсменке Кароль Монне (195-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (4:10).

Встреча длилась 2 часа 58 минут. Французская спортсменка за это время выполнила одну подачу навылет, реализовала 9 брейк-пойнтов из 16 заработанных и допустила семь двойных ошибок. Россиянка выполнила один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 25.

В следующем круге квалификационного турнира Кароль Монне сразится с Майей Хвалиньской из Польши.