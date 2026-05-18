Полина Яценко — Кароль Монне, результат матча 18 мая 2026, счет 1:2, первый круг квалификации Ролан Гаррос 2026

Полина Яценко не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026 в квалификации
Теннисистка из России 163-я ракетка мира Полина Яценко проиграла в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2026. Она уступила хозяйке корта французской спортсменке Кароль Монне (195-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (4:10).

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 12:15 МСК
Полина Яценко
163
Россия
Полина Яценко
П. Яценко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 4
6 		4 7 10
         
Кароль Монне
195
Франция
Кароль Монне
К. Монне

Встреча длилась 2 часа 58 минут. Французская спортсменка за это время выполнила одну подачу навылет, реализовала 9 брейк-пойнтов из 16 заработанных и допустила семь двойных ошибок. Россиянка выполнила один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 25.

В следующем круге квалификационного турнира Кароль Монне сразится с Майей Хвалиньской из Польши.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2026 (квалификация)
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026 (квалификация)
