Синнер сравнялся с Эдбергом по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP

Янник Синнер и Стефан Эдберг
Итальянский теннисист Янник Синнер сравнялся с шестикратным победителем ТБШ Стефаном Эдбергом по числу недель в статусе первой ракетки мира. За свою карьеру он уже находится во главе рейтинга АТР на протяжении 72 недель.

Синнер вышел на 11-е место по данному показателю. Лидерство удерживает Новак Джокович, который носил статус лучшего теннисиста планеты в течение 428 недель. Следом идут Роджер Федерер (310), Пит Сампрас (286), Иван Лендл (270), Джимми Коннорс (268), Рафаэль Надаль (209), Джон Макинрой (170), Бьорн Борг (109), Андре Агасси (101) и Ллейтон Хьюитт (80).

Ранее Янник Синнер одержал победу на домашнем турнире в Риме, переиграв Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

