Арина Соболенко получила аккредитацию на «Ролан Гаррос» для своей собаки

Арина Соболенко
Белорусской теннисистке первой ракетке мира Арине Соболенко выдали аккредитацию «Ролан Гаррос» для её питомца по имени Эш. Кадрами поделилась пресс-служба соревнований в Париже.

Ранее спортсменка поделилась фотокарточками своей собаки из Парижа (Франция). На них пёс позировал на фоне достопримечательностей французской столицы.

Напомним, Арина Соболенко уступила в третьем круге «тысячника» в Риме представительнице Румынии Соране Кырсте. Счёт — 6:2, 3:6, 5:7. В обновлённом рейтинге WTA белорусская спортсменка по-прежнему занимает первое место. В её активе 9960 очков. А в чемпионской гонке WTA лидерство удерживает представительница Казахстана Елена Рыбакина. Следом за ней расположились Арина Соболенко (Беларусь) и Элина Свитолина (Украина).

