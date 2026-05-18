Арина Соболенко получила аккредитацию на «Ролан Гаррос» для своей собаки

Белорусской теннисистке первой ракетке мира Арине Соболенко выдали аккредитацию «Ролан Гаррос» для её питомца по имени Эш. Кадрами поделилась пресс-служба соревнований в Париже.

Ранее спортсменка поделилась фотокарточками своей собаки из Парижа (Франция). На них пёс позировал на фоне достопримечательностей французской столицы.

Напомним, Арина Соболенко уступила в третьем круге «тысячника» в Риме представительнице Румынии Соране Кырсте. Счёт — 6:2, 3:6, 5:7. В обновлённом рейтинге WTA белорусская спортсменка по-прежнему занимает первое место. В её активе 9960 очков. А в чемпионской гонке WTA лидерство удерживает представительница Казахстана Елена Рыбакина. Следом за ней расположились Арина Соболенко (Беларусь) и Элина Свитолина (Украина).