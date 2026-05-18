Де Минор обыграл Серундоло и прошёл во второй круг «пятисотника» в Гамбурге

Девятая ракетка мира из Австралии Алекс де Минор вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Гамбурге (Германия). Со счётом 3:6, 6:4, 6:3 он одолел 27-го номера рейтинга аргентинца Франсиско Серундоло. Матч длился 2 часа 8 минут.

За время игры на корте Минор реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных, выполнил один эйс и допустил пять двойных ошибок. Серундоло удалось выполнить две подачи навылет и реализовать 5 брейк-пойнтов из 14. Он также допустил три двойные ошибки.

В следующем раунде грунтовых соревнований Алекс де Минор сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокиной (Испания), который со счётом 6:4, 6:4 обыграл Корентена Муте (Франция).