Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Франсиско Серундоло — Алекс де Минор, результат матча 18 мая 2026, счет 1:2, первый круг турнира в Гамбурге

Де Минор обыграл Серундоло и прошёл во второй круг «пятисотника» в Гамбурге
Алекс де Минор
Комментарии

Девятая ракетка мира из Австралии Алекс де Минор вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Гамбурге (Германия). Со счётом 3:6, 6:4, 6:3 он одолел 27-го номера рейтинга аргентинца Франсиско Серундоло. Матч длился 2 часа 8 минут.

Гамбург (м). 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 13:10 МСК
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

За время игры на корте Минор реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных, выполнил один эйс и допустил пять двойных ошибок. Серундоло удалось выполнить две подачи навылет и реализовать 5 брейк-пойнтов из 14. Он также допустил три двойные ошибки.

В следующем раунде грунтовых соревнований Алекс де Минор сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокиной (Испания), который со счётом 6:4, 6:4 обыграл Корентена Муте (Франция).

