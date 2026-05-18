Де Минор обыграл Серундоло и прошёл во второй круг «пятисотника» в Гамбурге
Поделиться
Девятая ракетка мира из Австралии Алекс де Минор вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Гамбурге (Германия). Со счётом 3:6, 6:4, 6:3 он одолел 27-го номера рейтинга аргентинца Франсиско Серундоло. Матч длился 2 часа 8 минут.
Гамбург (м). 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 13:10 МСК
27
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
9
Алекс де Минор
А. де Минор
За время игры на корте Минор реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных, выполнил один эйс и допустил пять двойных ошибок. Серундоло удалось выполнить две подачи навылет и реализовать 5 брейк-пойнтов из 14. Он также допустил три двойные ошибки.
В следующем раунде грунтовых соревнований Алекс де Минор сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокиной (Испания), который со счётом 6:4, 6:4 обыграл Корентена Муте (Франция).
Комментарии
- 18 мая 2026
-
16:13
-
16:11
-
15:22
-
14:47
-
14:14
-
13:45
-
13:36
-
13:25
-
13:05
-
12:24
-
12:00
-
11:47
-
10:46
-
10:29
-
09:53
-
09:27
-
08:30
-
07:44
-
04:21
-
02:13
-
00:54
-
00:37
-
00:14
-
00:12
- 17 мая 2026
-
23:43
-
23:30
-
23:28
-
23:14
-
23:11
-
23:07
-
22:53
-
22:43
-
22:34
-
22:29
-
22:05