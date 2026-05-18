Вера Звонарёва потерпела поражение в первом круге турнира в Рабате
Российская теннисистка бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва уступила Петре Марчинко (Хорватия) в матче первого круга турнира WTA-250 в Рабате (Марокко). Счёт — 2:6, 4:6.
Рабат. 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 14:45 МСК
Петра Марчинко
Вера Звонарёва
Матч длился 1 час 17 минут. Звонарёвой удалось реализовать только один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Она также допустила две двойные ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет. Марчинко реализовала три брейк-пойнта из шести, допустила четыре двойные ошибки и выполнила три эйса.
Во втором круге соревнований в Марокко 76-я ракетка мира из Хорватии сразится с победительницей матча Франческа Джонс (Великобритания) — Елизавета Котляр (Украина).
