Петра Марчинко — Вера Звонарёва, результат матча 18 мая 2026, счет 2:0, первый круг турнира в Рабате

Вера Звонарёва потерпела поражение в первом круге турнира в Рабате
Российская теннисистка бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва уступила Петре Марчинко (Хорватия) в матче первого круга турнира WTA-250 в Рабате (Марокко). Счёт — 2:6, 4:6.

Рабат. 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 14:45 МСК
Матч длился 1 час 17 минут. Звонарёвой удалось реализовать только один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Она также допустила две двойные ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет. Марчинко реализовала три брейк-пойнта из шести, допустила четыре двойные ошибки и выполнила три эйса.

Во втором круге соревнований в Марокко 76-я ракетка мира из Хорватии сразится с победительницей матча Франческа Джонс (Великобритания) — Елизавета Котляр (Украина).

