Циципас обыграл Мпетчи Перрикара на старте турнира АТР-250 в Женеве
82-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира АТР-250 в Женеве (Швейцария), обыграв в стартовом матче соревнований француза Джованни Мпетчи Перрикара (80-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (10:8).
Женева. 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 16:05 МСК
Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. За время матча Циципас выполнил пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Джованни Мпетчи Перрикар сделал в игре шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов в матче.
Во втором круге турнира в Женеве Стефанос Циципас сразится с американским теннисистом Лёнером Тьеном.
