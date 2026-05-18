«Сейчас я могу играть без боли». Фриц — о восстановлении после травмы колена

Финалист US Open – 2024, восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, как прошло восстановление после повреждения колена, из-за которой он был вынужден пропустить бо́льшую часть грунтового сезона-2026.

«Сейчас уже гораздо лучше. Я сильно прогрессировал. Очевидно, мне потребовалось много времени вне игры просто для того, чтобы укрепить колено. Когда мне сделали обследования после Майами, уже было видно значительное улучшение по сравнению с тем, что показывали тесты в начале предсезонки. Мой первоначальный план заключался в том, чтобы проходить реабилитацию в межсезонье и продолжать её во время турниров, но это не сработало, потому что боль сохранялась. Хорошая новость в том, что всё это время было улучшение.

Я не хотел останавливаться так надолго, как в итоге пришлось, но врач сказал мне, что ещё шесть недель позволят окончательно преодолеть этот сложный этап. Моё колено не идеально и не станет таким сразу — на это нужно время. Сейчас я в состоянии, когда могу играть без боли. Я могу тренироваться на следующий день и не чувствую, что оно сильно реагирует на это. С ним всё стало значительно лучше», – приводит слова Фрица Punto De Break.

28-летний Фриц не принимал участие в розыгрыше турниров АТР с «Мастерса» в Майами, в марте 2026 года.

