Татьяна Прозорова не смогла выйти во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
178-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова проиграла в стартовом матче квалификации «Ролан Гаррос» – 2026 немке Номе Ноа-Акугуэ (164-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:7 (2:7).
Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 17:05 МСК
164
Нома Ноа-Акугуэ
Н. Ноа-Акугуэ
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
178
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут. За время матча Ноа-Акугуэ не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 14. Татьяна Прозорова также не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи.
Во втором круге квалификации к «Ролан Гаррос» – 2026 Нома Ноа-Акугуэ сыграет с австрийкой Синьей Краус (101-й номер рейтинга).
