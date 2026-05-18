Нома Ноа-Акугуэ — Татьяна Прозорова, результат матча 18 мая 2026, счет 2:0, 1-й круг квалификации Ролан Гаррос — 2026

Татьяна Прозорова не смогла выйти во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
178-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова проиграла в стартовом матче квалификации «Ролан Гаррос» – 2026 немке Номе Ноа-Акугуэ (164-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:7 (2:7).

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 17:05 МСК
Нома Ноа-Акугуэ
164
Германия
Нома Ноа-Акугуэ
Н. Ноа-Акугуэ
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 2
         
Татьяна Прозорова
178
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова

Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут. За время матча Ноа-Акугуэ не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 14. Татьяна Прозорова также не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Во втором круге квалификации к «Ролан Гаррос» – 2026 Нома Ноа-Акугуэ сыграет с австрийкой Синьей Краус (101-й номер рейтинга).

Сетка квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Календарь квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Самсонова не защитила очки за прошлый финал Страсбурга. Звонарёва в Рабате тоже проиграла
