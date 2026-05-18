Анастасия Гасанова проиграла в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2026

196-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Гасанова проиграла в стартовом матче квалификации к «Ролан Гаррос» – 2026 бельгийке Гретье Миннен (167-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 5:7.

Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За время встречи Миннен выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 14. Анастасия Гасанова сделала в игре один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 17.

Во втором круге квалификации к «Ролан Гаррос» – 2026 Гретье Миннен сразится с победительницей встречи Линда Климовицова (Польша) – Лола Радивоевич (Сербия).