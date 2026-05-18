Анастасия Гасанова проиграла в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
196-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Гасанова проиграла в стартовом матче квалификации к «Ролан Гаррос» – 2026 бельгийке Гретье Миннен (167-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 5:7.
Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 17:10 МСК
167
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
196
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За время встречи Миннен выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 14. Анастасия Гасанова сделала в игре один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 17.
Во втором круге квалификации к «Ролан Гаррос» – 2026 Гретье Миннен сразится с победительницей встречи Линда Климовицова (Польша) – Лола Радивоевич (Сербия).
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2026
-
19:18
-
19:12
-
18:20
-
17:42
-
16:13
-
16:11
-
15:22
-
14:47
-
14:14
-
13:45
-
13:36
-
13:25
-
13:05
-
12:24
-
12:00
-
11:47
-
10:46
-
10:29
-
09:53
-
09:27
-
08:30
-
07:44
-
04:21
-
02:13
-
00:54
-
00:37
-
00:14
-
00:12
- 17 мая 2026
-
23:43
-
23:30
-
23:28
-
23:14
-
23:11
-
23:07
-
22:53