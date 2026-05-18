Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гретье Миннен — Анастасия Гасанова, результат матча 18 мая 2026, счет 2:0, 1-й круг квалификации Ролан Гаррос — 2026

Анастасия Гасанова проиграла в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

196-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Гасанова проиграла в стартовом матче квалификации к «Ролан Гаррос» – 2026 бельгийке Гретье Миннен (167-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 5:7.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 17:10 МСК
Гретье Миннен
167
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Анастасия Гасанова
196
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова

Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За время встречи Миннен выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 14. Анастасия Гасанова сделала в игре один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 17.

Во втором круге квалификации к «Ролан Гаррос» – 2026 Гретье Миннен сразится с победительницей встречи Линда Климовицова (Польша) – Лола Радивоевич (Сербия).

Сетка квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Календарь квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Материалы по теме
Самсонова не защитила очки за прошлый финал Страсбурга. Звонарёва в Рабате тоже проиграла
Самсонова не защитила очки за прошлый финал Страсбурга. Звонарёва в Рабате тоже проиграла
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android