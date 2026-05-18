Петрова: Рим — хорошая тренировка для Андреевой и Шнайдер перед «Ролан Гаррос»

Экс третья ракетка мира в одиночке и паре Надежда Петрова оценила победу российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде турнира WTA-1000 в Риме. В финале турнира россиянки обыграли дуэт Кристина Букша (Испания)/Николь Меликар-Мартинес (США) со счётом 6:3, 6:3.

Рим — парный разряд (ж). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 13:10 МСК
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2
         
6 		6
3 		3
         
Кристина Букша
Испания
«Диана и Мирра — большие молодцы. Для них победа в Риме значимая. Также это хорошая тренировка перед «Ролан Гаррос» как в одиночке, так и в паре. Мы все помним их совместный первый дуэт, который был на Олимпийских играх. Девочки комфортно себя чувствуют на этом покрытии, разнообразно играют. Мирра плотно держит заднюю линию, хорошо подаёт, принимает. Диана отлично перебегает, двигается у сетки. Плюс здорово пользуется свечками и короткими кроссами», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мирра и Диана выиграли первый «тысячник» в сезоне! Это уже третий их трофей в карьере
