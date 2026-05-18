Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алина Корнеева – Нао Хибино, результат матча 18 мая 2026, счет 2:0, 1-й круг квалификации Ролан Гаррос — 2026

Алина Корнеева вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

120-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в стартовом матче турнира японку Нао Хибино (185-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 18:50 МСК
Алина Корнеева
120
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Нао Хибино
185
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За время матча Алина Корнеева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Нао Хибино не сделала в игре ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» – 2026 Алина Корнеева сразится с победительницей встречи Аранча Рус (Нидерланды) – Хасмин Ортенси (Аргентина).

Сетка квалификации «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь квалификации «Ролан Гаррос» – 2026
Материалы по теме
Самсонова не защитила очки за прошлый финал Страсбурга. Звонарёва в Рабате тоже проиграла
Самсонова не защитила очки за прошлый финал Страсбурга. Звонарёва в Рабате тоже проиграла
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android