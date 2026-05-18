120-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в стартовом матче турнира японку Нао Хибино (185-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За время матча Алина Корнеева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Нао Хибино не сделала в игре ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» – 2026 Алина Корнеева сразится с победительницей встречи Аранча Рус (Нидерланды) – Хасмин Ортенси (Аргентина).