Арина Соболенко украсила обложку майского выпуска журнала Vogue

Арина Соболенко украсила обложку майского выпуска журнала Vogue
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка белорусская теннисистка Арина Соболенко дала интервью и украсила обложку майского выпуска журнала Vogue.

«Мечта, ставшая реальностью. Спасибо Vogue», – подписала фото Соболенко в одной из социальных сетей.

В сезоне-2026 Соболенко выиграла два «тысячника», став чемпионкой турниров в Майами и Индиан-Уэллсе (оба – США). Также она завоевала чемпионский титул на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия) и вышла в финал на Открытом чемпионате Австралии — 2026, где уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

28-летняя Соболенко возглавляет рейтинг WTA на протяжении более 80 недель.

