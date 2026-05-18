Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Петрова объяснила, за счёт чего Андреева со Шнайдер выиграли в паре финал в Риме

Петрова объяснила, за счёт чего Андреева со Шнайдер выиграли в паре финал в Риме
Комментарии

Экс третья ракетка мира в одиночке и паре Надежда Петрова поделилась мнением, за счёт чего российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли одержать победу в финале парного разряда турнира WTA-1000 в Риме (Италия) над дуэтом Кристина Букша (Испания)/Николь Меликар-Мартинес (США). Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянок.

Рим — парный разряд (ж). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
К. Букша Н. Меликар-Мартинес

«По игре Андреева и Шнайдер превосходили своих соперниц. Это хороший показатель — они отличные игроки в одиночке. Мирра вообще набрала уверенность на земляном покрытии. В паре нет такого давления, ответственности. Они с удовольствием играют, есть совместные победы. Матч четвертьфинала, где они еле-еле ушли на супер-тай-брейке, дал им второе дыхание. Уверенно прошли своих соперниц в полуфинале. Ну а в финале вышли фаворитами. Девочки понимали, что им надо делать, держали инициативу. За счёт этого переиграли соперниц», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Мирра и Диана выиграли первый «тысячник» в сезоне! Это уже третий их трофей в карьере
Мирра и Диана выиграли первый «тысячник» в сезоне! Это уже третий их трофей в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android