Петрова объяснила, за счёт чего Андреева со Шнайдер выиграли в паре финал в Риме

Экс третья ракетка мира в одиночке и паре Надежда Петрова поделилась мнением, за счёт чего российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли одержать победу в финале парного разряда турнира WTA-1000 в Риме (Италия) над дуэтом Кристина Букша (Испания)/Николь Меликар-Мартинес (США). Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянок.
«По игре Андреева и Шнайдер превосходили своих соперниц. Это хороший показатель — они отличные игроки в одиночке. Мирра вообще набрала уверенность на земляном покрытии. В паре нет такого давления, ответственности. Они с удовольствием играют, есть совместные победы. Матч четвертьфинала, где они еле-еле ушли на супер-тай-брейке, дал им второе дыхание. Уверенно прошли своих соперниц в полуфинале. Ну а в финале вышли фаворитами. Девочки понимали, что им надо делать, держали инициативу. За счёт этого переиграли соперниц», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
