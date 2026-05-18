Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маркос Гирон — Бен Шелтон, результат матча 18 мая 2026, счет 1:2, 1-й круг АТР-500, Гамбург

Бен Шелтон с трудом обыграл 84-ю ракетку мира на старте турнира в Гамбурге
Комментарии

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг турнира АТР-500 в Гамбурге (Германия), обыграв в стартовом матче соотечественника Маркоса Гирона (84-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).

Гамбург (м). 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 18:10 МСК
Маркос Гирон
84
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 3
6 		4 7 7
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут. За время матча Шелтон выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать единственный брейк-пойнт. Маркос Гирон сделал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге турнира в Гамбурге Бен Шелтон сразится с немецким теннисистом Даниэлем Альтмайером.

Сетка турнира в Гамбурге
Календарь турнира в Гамбурге
Материалы по теме
Два новых правила, дикий скандал из-за денег. На «Ролан Гаррос» будет полно сюрпризов
Два новых правила, дикий скандал из-за денег. На «Ролан Гаррос» будет полно сюрпризов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android