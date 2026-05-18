Бен Шелтон с трудом обыграл 84-ю ракетку мира на старте турнира в Гамбурге

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг турнира АТР-500 в Гамбурге (Германия), обыграв в стартовом матче соотечественника Маркоса Гирона (84-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут. За время матча Шелтон выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать единственный брейк-пойнт. Маркос Гирон сделал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге турнира в Гамбурге Бен Шелтон сразится с немецким теннисистом Даниэлем Альтмайером.