Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Совершенно несправедливо». Фриц — о сокращении процента выплат игрокам на ТБШ

«Совершенно несправедливо». Фриц — о сокращении процента выплат игрокам на ТБШ
Комментарии

Финалист US Open – 2024, восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о распределении доходов на турнирах «Большого шлема». Ранее стало известно, что организаторы «Ролан Гаррос» сократят процент выплат игрокам, несмотря на увеличение призового фонда.

«Я участвовал во встречах с другими ведущими игроками по этому вопросу. Легко для турниров «Большого шлема» не платить такой же процент доходов, как другие турниры, потому что они уже распределяют больше денег, чем остальные. Но в итоге именно игроки создают турнир и формируют доходы. Мне не нравится, что процент призовых стал ниже, чем в прошлом году. Я считаю это совершенно несправедливым», – приводит слова Фрица Punto De Break.

Материалы по теме
Два новых правила, дикий скандал из-за денег. На «Ролан Гаррос» будет полно сюрпризов
Два новых правила, дикий скандал из-за денег. На «Ролан Гаррос» будет полно сюрпризов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android