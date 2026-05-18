«Совершенно несправедливо». Фриц — о сокращении процента выплат игрокам на ТБШ

Финалист US Open – 2024, восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о распределении доходов на турнирах «Большого шлема». Ранее стало известно, что организаторы «Ролан Гаррос» сократят процент выплат игрокам, несмотря на увеличение призового фонда.

«Я участвовал во встречах с другими ведущими игроками по этому вопросу. Легко для турниров «Большого шлема» не платить такой же процент доходов, как другие турниры, потому что они уже распределяют больше денег, чем остальные. Но в итоге именно игроки создают турнир и формируют доходы. Мне не нравится, что процент призовых стал ниже, чем в прошлом году. Я считаю это совершенно несправедливым», – приводит слова Фрица Punto De Break.