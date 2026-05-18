Стэн Вавринка пробился во второй круг турнира АТР-250 в Женеве

Рауль Бранкаччо — Стэн Вавринка, результат матча 18 мая 2026, счет 1:2, 1-й круг АТР-500, Гамбург

119-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира АТР-250 в Женеве (Швейцария), обыграв в стартовом матче итальянца Рауля Бранкаччо (241-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:5).

Женева. 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 19:05 МСК
Рауль Бранкаччо
241
Италия
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 6 5
6 		4 7 7
         
Стэн Вавринка
119
Швейцария
Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. За время матча Вавринка выполнил 12 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Рауль Бранкаччо подал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге турнира в Женеве Стэн Вавринка сразится с американским теннисистом Алексом Михельсеном.

