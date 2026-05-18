Стэн Вавринка пробился во второй круг турнира АТР-250 в Женеве
Поделиться
119-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира АТР-250 в Женеве (Швейцария), обыграв в стартовом матче итальянца Рауля Бранкаччо (241-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:5).
Женева. 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 19:05 МСК
241
Рауль Бранкаччо
Р. Бранкаччо
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 5
|
|4
|7 7
119
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. За время матча Вавринка выполнил 12 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Рауль Бранкаччо подал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
Во втором круге турнира в Женеве Стэн Вавринка сразится с американским теннисистом Алексом Михельсеном.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2026
-
21:20
-
21:10
-
20:35
-
20:27
-
20:20
-
20:07
-
20:00
-
19:18
-
19:12
-
18:20
-
17:42
-
16:13
-
16:11
-
15:22
-
14:47
-
14:14
-
13:45
-
13:36
-
13:25
-
13:05
-
12:24
-
12:00
-
11:47
-
10:46
-
10:29
-
09:53
-
09:27
-
08:30
-
07:44
-
04:21
-
02:13
-
00:54
-
00:37
-
00:14
-
00:12