Даниил Медведев представил форму от Lacoste, в которой выступит на «Ролан Гаррос» — 2026

Чемпион US Open – 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев представил форму, в которой выступит на предстоящем «Ролан Гаррос» – 2026.

Фото: Lacoste

Медведев является всемирным амбассадором французского бренда Lacoste, который поставляет ему экипировку.

В розыгрыше «Ролан Гаррос» – 2025 Медведев уступил в первом круге соревнований британцу Кэмерону Норри (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7).

Открытый чемпионат Франции – 2026 пройдёт с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не примет участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки. Ранее испанец также пропустил «Мастерсы» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия).