Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Синнеру немного повезло». Руседски — о поражении Даниила Медведева в Риме

«Синнеру немного повезло». Руседски — о поражении Даниила Медведева в Риме
Комментарии

Экс четвёртая ракетка мира Грег Руседски высказался об игре российского теннисиста Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме. Россиянин проиграл в 1/2 финала первой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру со счётом 2:6, 7:5, 4:6.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Медведев прибавил, и, думаю, впервые мы увидели такой уровень Медведева ещё в 2019 году в поединке с Новаком на Australian Open, когда он заявил о себе всему миру.

Тогда он словно сказал: «Я пойду с Новаком на равных», потому что Новак в то время был настоящим монстром в плане физического состояния. И Медведев решил: «Я сделаю матч максимально энергозатратным. Я буду держаться в розыгрышах столько, сколько нужно, чтобы найти решение».

Он проиграл в четырёх сетах, но именно этот парень потом одолел Карлоса Алькараса, который до этого не уступал, обыграв его в Индиан-Уэллсе.

А теперь в матче с Синнером… Будем честны, Синнеру немного повезло. Судороги, перерыв из-за дождя, перенос матча на следующий день. Если бы не перерыв и если бы судороги не вмешались, Медведев, возможно, оформил бы главную сенсацию года после своей победы над Алькарасом.

Однако всё равно нужно сказать о Синнере – то, что он сделал в Риме, — невероятно. В прошлом году у нас была Жасмин Паолини, в этом году — Синнер. Он сейчас просто неудержим», – приводит слова Руседски The Tennis Letter.

Материалы по теме
Два новых правила, дикий скандал из-за денег. На «Ролан Гаррос» будет полно сюрпризов
Два новых правила, дикий скандал из-за денег. На «Ролан Гаррос» будет полно сюрпризов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android