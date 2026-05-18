«Синнеру немного повезло». Руседски — о поражении Даниила Медведева в Риме

Экс четвёртая ракетка мира Грег Руседски высказался об игре российского теннисиста Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме. Россиянин проиграл в 1/2 финала первой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру со счётом 2:6, 7:5, 4:6.
«Медведев прибавил, и, думаю, впервые мы увидели такой уровень Медведева ещё в 2019 году в поединке с Новаком на Australian Open, когда он заявил о себе всему миру.
Тогда он словно сказал: «Я пойду с Новаком на равных», потому что Новак в то время был настоящим монстром в плане физического состояния. И Медведев решил: «Я сделаю матч максимально энергозатратным. Я буду держаться в розыгрышах столько, сколько нужно, чтобы найти решение».
Он проиграл в четырёх сетах, но именно этот парень потом одолел Карлоса Алькараса, который до этого не уступал, обыграв его в Индиан-Уэллсе.
А теперь в матче с Синнером… Будем честны, Синнеру немного повезло. Судороги, перерыв из-за дождя, перенос матча на следующий день. Если бы не перерыв и если бы судороги не вмешались, Медведев, возможно, оформил бы главную сенсацию года после своей победы над Алькарасом.
Однако всё равно нужно сказать о Синнере – то, что он сделал в Риме, — невероятно. В прошлом году у нас была Жасмин Паолини, в этом году — Синнер. Он сейчас просто неудержим», – приводит слова Руседски The Tennis Letter.
