Матч-центр:
Теннис Новости

Янник Синнер поделился фотографиями после победы на «Мастерсе» в Риме

Янник Синнер поделился фотографиями после победы на «Мастерсе» в Риме
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился фотографиями после победы на «Мастерсе» в Риме. В финале турнира он обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Каспер Рууд
Норвегия
Фото: Личный архив Янника Синнера

«Прекрасные моменты», – подписал Синнер фото в одной из социальных сетей.

Для 24-летнего Синнера чемпионский титул на «Мастерсе» в Риме оказался 29-м в карьере и пятым – в сезоне-2026. Ранее итальянец также стал победителем «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами (оба – США), Монте-Карло (Монако) и Мадриде (Испания).

Также стоит отметить, что Синнер вышел на 11-е место по количеству недель, которые он провёл на первой строчке рейтинга АТР. За свою карьеру он уже находится во главе рейтинга на протяжении 72 недель.

