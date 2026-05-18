Янник Синнер поделился фотографиями после победы на «Мастерсе» в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился фотографиями после победы на «Мастерсе» в Риме. В финале турнира он обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

Фото: Личный архив Янника Синнера

Фото: Личный архив Янника Синнера

Фото: Личный архив Янника Синнера

Фото: Личный архив Янника Синнера

Фото: Личный архив Янника Синнера

«Прекрасные моменты», – подписал Синнер фото в одной из социальных сетей.

Для 24-летнего Синнера чемпионский титул на «Мастерсе» в Риме оказался 29-м в карьере и пятым – в сезоне-2026. Ранее итальянец также стал победителем «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами (оба – США), Монте-Карло (Монако) и Мадриде (Испания).

Также стоит отметить, что Синнер вышел на 11-е место по количеству недель, которые он провёл на первой строчке рейтинга АТР. За свою карьеру он уже находится во главе рейтинга на протяжении 72 недель.