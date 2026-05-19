Рууд — об игре Синнера в финале Рима: немногие способны показывать такой уровень

17-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился впечатлениями после поражения в финале «Мастерса» в в Риме от итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6.

«Он невероятный игрок. За карьеру я играл со многими топ-теннисистами и могу сказать, что лишь немногие способны показывать такой уровень. Если вообще кто-то способен.

Да, Карлос и Янник относятся к этой особой категории игроков. Я никогда не играл с «Большой тройкой» в период их расцвета, только уже в конце карьеры. Тогда с ними, думаю, было чуть проще играть, но те, кто встречался с Роджером, Новаком или Рафой, когда им было по 25 лет, наверное, испытывали то же самое. И, к сожалению, я не вижу, чтобы уровень Синнера снижался», – сказал Рууд на пресс-конференции турнира в Риме.