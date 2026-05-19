Теннис Новости

Руседски поделился мнением об изменениях в игре Даниила Медведева

Руседски поделился мнением об изменениях в игре Даниила Медведева
Экс четвёртая ракетка мира Грег Руседски поделился мнением об изменениях в игре российского теннисиста Даниила Медведева, которые произошли после начала работы с новыми специалистами – австралийцем Роханом Гётцке и шведом Томасом Юханссоном.

«Что мне нравится в Данииле Медведеве, так это то, как его новая команда вместе с Роханом Гётцке и Томасом Юхансоном улучшила его форхенд.

Посмотрите на замах справа с тех пор, как они начали работать вместе. Он стал компактнее, менее размашистым. Он раньше принимает мяч на приёме, когда это необходимо, а иногда, наоборот, уходит глубоко за заднюю линию.

Мы все помним тот матч в Монте-Карло. Он проиграл Маттео Берреттини со счётом 0:6, 0:6. Все тогда говорили: «Боже, что произошло?». Берреттини сыграл великолепно. Но было видно, что Даниил пытался внедрять новые элементы в свою игру и использовать их прямо в матче. Всё тогда просто сложилось в идеальный шторм.

А теперь вы смотрите на него как на игрока, который потенциально способен конкурировать с Янником Синнером на «Ролан Гаррос». Так что нужно отдать должное и команде Медведева, и самому Даниилу за то, что они делают», – приводит слова Руседски The Tennis Gazette.

«Идеальная тактика Даниила». Медведев заставил Синнера страдать и восхитил теннисный мир
