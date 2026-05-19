Корентен Муте снял с себя шорты во время матча на турнире в Гамбурге

Французский теннисист 32-я ракетка мира Корентен Муте неожиданно во время матча первого круга турнира АТР-500 в Гамбурге (Германия) снял с себя шорты. После проигранного розыгрыша во встрече с Алехандро Давидовичем-Фокиной при счёте 2:3 француз решился на неординарный шаг. Поединок Муте в итоге проиграл — 4:6, 4:6.

Ранее американка Даниэль Коллинз заявила, что Корентен Муте отписался от неё в социальных сетях. Это якобы произошло из-за того, что Муте увидел её предпочтения в мужчинах на сайте знакомств. Известно, что американке не нравятся невысокие мужчины. После этого француз рассказал, что представительница США сама на него подписалась.

Муте за свою карьеру пока не выиграл ни одного титула.