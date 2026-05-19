«В ту ночь мне снились эти матчболы». Арина Соболенко — о поражении Баптист в Мадриде

Арина Соболенко
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своими переживаниями из-за поражения в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она уступила американке Хейли Баптист со счётом 6:2, 2:6, 6:7 (6:8) и упустила шесть матчболов.

Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 6 6
2 		6 7 8
         
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

«Это было тяжело. В ту ночь после поражения мне снились все эти матчболы. Мне снился отдельный розыгрыш, потом я просыпалась и снова думала об упущенной возможности», — приводит слова Соболенко Vogue.

Ранее Арина Соболенко приняла участие в фотосессии для популярного журнала Vogue. Она украсила обложку майского выпуска издания. Спортсменка отметила, что таким образом осуществилась её мечта.

