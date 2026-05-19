Арина Соболенко рассказала, как относится к собственным поражениям

Лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением относительно собственных поражений. Спортсменка отметила, что это неизбежный процесс.

«Это процесс обучения. Если бы мне было всё равно и я говорила: «Ну ладно, следующий матч», — я бы ничему не научилась. Было бы не хорошо. В этом и заключается сложность жизни спортсмена: невозможно выигрывать всё подряд. В какой-то момент твоё тело тебя остановит, ограничит, но в этом и красота спорта. Здорово ведь, когда молодой восходящий игрок побеждает первую ракетку мира. Если бы кто-то выигрывал вообще всё, смотреть было бы неинтересно», — приводит слова Соболенко Vogue.

Ранее Арина Соболенко приняла участие в фотосессии для популярного журнала Vogue. Она украсила обложку майского выпуска издания.

