«Не хотела разочаровывать папу». Соболенко рассказала, как едва не бросила теннис в 9 лет

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко поделилась историей, как собиралась уходить из тенниса в детстве. Важную роль в сохранении будущей звезды в этом виде спорта сыграл её отец.

«В нашем регионе два самых популярных вида спорта — хоккей и теннис. Папа выбрал теннис. Теннис был для меня удовольствием, и, мне кажется, очень важно, чтобы тренеры сохраняли это ощущение. Папа всегда говорил: «Если тебе не нравится, если хочешь закончить — просто скажи. Тебе не нужно заставлять себя». Был период, когда мне было около девяти и я почти бросила, но я увидела, как папа мной гордится, и не хотела его разочаровывать. А потом я снова влюбилась в теннис — ещё сильнее, чем раньше», — приводит слова Соболенко Vogue.

Ранее Арина Соболенко приняла участие в фотосессии для популярного журнала Vogue. Она украсила обложку майского выпуска издания.