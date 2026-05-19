Соболенко: до моих 13 лет мы были обеспеченной семьёй, а потом у папы начались трудности
Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о трудностях, которые испытывала её семья. Спортсменка отметила, что она чувствовала трудности в их жизни.

«До моих примерно 13 лет мы были обеспеченной семьёй, а потом у папы начались трудности. Очень много неудач. Я много раз видела, как ему тяжело, но он всегда поднимался. Родители старались держать всё под контролем, и мы об этом особо не говорили, но я всё понимала. Родители думают, что дети ничего не замечают, но мы замечаем», — приводит слова Соболенко Vogue.

Ранее Арина Соболенко приняла участие в фотосессии для популярного журнала Vogue. Она украсила обложку майского выпуска издания.

