«Он поверил в меня». Соболенко высказалась о роли белорусского бизнесмена в своей жизни

Арина Соболенко
Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, какую роль сыграл бизнесмен Александр Шакутин в её становлении. Спортсменка подчеркнула, что он поддержал её в момент, когда многие тренеры заявляли о бесперспективности Соболенко.

«Очень многие тренеры говорили мне, что я глупая и умею только лупить по мячу — что я никогда не войду даже в топ-100. Именно он [Александр Шакутин] по-настоящему поверил в меня. Были и другие люди, которые верили, но именно он помог мне», — приводит слова Соболенко Vogue.

Ранее Арина Соболенко приняла участие в фотосессии для популярного журнала Vogue. Она украсила обложку майского выпуска издания.

