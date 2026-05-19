Соболенко — о словах в адрес Гауфф после «РГ»: она всё прекрасно понимает, не держит обиду

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала историю после финала «РГ»-2025, когда белоруска заявила журналистам, что американка Кори Гауфф победила её не потому, что играла невероятно, а потому, что Соболенко сама ошибалась. Лидер рейтинга WTA также отметила ажиотаж в СМИ после тех слов.
«Когда я приехала на Уимблдон в прошлом году, на первую пресс-конференцию пришло невероятно много людей. Тогда я подумала: «Ничего себе, вы что, ждёте продолжения истории после «Ролан Гаррос»?» Но потом мы записали TikTok.
Коко — из тех людей, кто всё прекрасно понимает. Она не держит обиду. Если ты искренне извиняешься, она отвечает: «Всё нормально, не переживай».
Никто не способен понять спортсмена лучше, чем другой спортсмен. Мне кажется, все мы выходим на корт с мыслью, что должны выигрывать каждый матч. Если у тебя нет такого мышления, тогда зачем вообще быть здесь? Когда ты входишь в топ-5 и выигрываешь турниры «Большого шлема», невозможно спокойно воспринимать поражения. У меня именно такой подход», — приводит слова Соболенко Vogue.
