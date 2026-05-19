Кори Гауфф приехала на «Ролан Гаррос» — 2026

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Кори Гауфф прибыла на «Ролан Гаррос» — 2026. Она является действующей победительницей турнира «Большого шлема». В 2025 году американка в решающем матче одолела представительницу Беларуси и первую ракетку мира Арину Соболенко. Счёт — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Гауфф в этом сезоне ещё не завоевала ни одного трофея. Она дошла до 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии — 2026, где уступила украинке Элине Свитолиной. Также Кори стала участницей финала турниров категории WTA-1000 в Майами и Риме.

Основная часть «Ролан Гаррос» в 2026 году пройдёт с 24 мая по 6 июня.