Виктория Мбоко начала работу с бывшим тренером Иги Швёнтек

Американский журналист Бен Ротенберг сообщил, что девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко начала сотрудничество с Вимом Фиссеттом. Известно, что 46-летний бельгийский специалист пока трудится с 19-летней спортсменкой на пробной основе.

Напомним, Фиссетт с 2024 по 2026 год являлся тренером шестикратной чемпионки ТБШ из Польши Иги Швёнтек. Он тогда привёл спортсменку к победе на Уимблдоне-2025.

Виктория Мбоко является обладательницей двух титулов в женском одиночном разряде. В 2025 году она стала победительницей турниров в Монреале и Гонконге. На Открытом чемпионате Австралии — 2026 канадка дошла до 1/8 финала.