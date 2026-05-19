Арина Соболенко: ничего страшного нет в том, чтобы бросить ракетку, крикнуть или сорваться

Представительница Беларуси первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о выражении эмоций на корте. Она отметила, что необходимо выплёскивать свои чувства во время игры.

«Когда я была моложе, начинала эмоционировать, а потом ещё сильнее злилась на себя за эти эмоции. Сейчас я понимаю: ничего страшного нет в том, чтобы бросить ракетку, крикнуть или просто сорваться. Если ты слишком долго всё держишь внутри, то иногда это нужно выпустить, опустошить себя, чтобы начать заново и снова вернуться в матч. Да, со стороны это может выглядеть ужасно и некрасиво, но мне это необходимо, чтобы сохранить концентрацию», — приводит слова Соболенко Vogue.

Ранее Арина Соболенко приняла участие в фотосессии для популярного журнала Vogue. Она украсила обложку майского выпуска издания.

