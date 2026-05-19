«Меня правда так ненавидят?» Арина Соболенко высказалась о хейте в свой адрес в соцсетях

Арина Соболенко
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём отношении к негативным комментариям в социальных сетях. Спортсменка также отметила, что в глобальной Сети критиков меньше.

«Когда у тебя много любви, внимания и успеха, всегда найдутся люди, которые будут тебя осуждать. Осуждать твою внешность, стоны на корте, национальность, даже личную жизнь и твои решения. Я редко читаю комментарии, но иногда вижу что-то в социальных сетях и спрашиваю менеджера: «Меня правда так ненавидят?» А потом я выхожу на стадион и чувствую огромную поддержку. И понимаю: в интернете таких людей очень мало, просто они очень громкие.

Иногда заходишь в профиль — там мама троих детей, счастливая семья, идеальная обычная жизнь. И при этом она пишет тебе: «Я хочу, чтобы ты умерла», «Пусть твоя семья заболеет раком». И я думаю: с этой планетой что-то не так», — приводит слова Соболенко Vogue.

